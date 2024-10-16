Суд запретил строить незаконные высотки в поселке Первый Плановый в Челябинске

Челябинский областной суд рассмотрел жалобу администрации Челябинска на решение Советского районного суда по иску прокурора. Мэрия просила признать постановление о возведении высоток в поселке Первый Плановый законным, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Челябинска рассмотрела коллективное обращение жителей поселка Первый Плановый в Ленинском районе о несогласии со строительством двух высотных домов на территории населенного пункта в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров и 2-го Вагонного переулка. Выяснилось, что на публичных слушаниях при рассмотрении планировки территории под застройку мнение граждан не было учтено. Проект планировал реализовать застройщик «Финтек». Прокурор подал иск об отмене соответствующего постановления администрации. В июне 2024 года Советский районный судом требования удовлетворил. Мэрия не согласилась с этим и подала апелляцию. Однако Челябинский областной суд с учетом позиции прокуратуры оставил решение первой инстанции без изменений.

ООО СЗ «Финтек», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2020 году. Директором является Павел Пиксаев. Учредителями числятся Михаил Родиков, Евгений Алифанов и Сергей Пиксаев. В феврале 2024 года Арбитражный суд Челябинской области взыскал с компании в пользу мэрии Челябинска неустойку в размере 260 тыс. руб. и штраф в 150 тыс. руб. за срыв сроков расселения и сноса аварийных домов в Ленинском районе. Стороны подписывали договор о развитии застроенной территории площадью 0,8 га в границах улиц Барбюса — Стахановцев — Коммунаров. В марте суд частично удовлетворил требования комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска о взыскании неустойки за срыв работ по тому же договору. Компания заплатила за это 53,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска