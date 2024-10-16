В Кургане открылось новое производство погрузчиков

На АО «Курганский завод дорожных машин» («Кургандормаш») запущена новая площадка по производству погрузчиков. Общий объем инвестиций в проект, реализованный с помощью господдержки, превысил 886 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«По итогам года предприятие планирует нарастить объем производства на 20%, а это уже порядка 4,4-5 млрд руб. Развиваемся. Растем. Работаем»,— написал запускавший цех губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Он сообщил, что на новой площадке уже создано 40 рабочих мест, а при выходе на полную мощность их число увеличится до 300. Всего на «Кургандормаше» сейчас работают около 1,1 тыс. человек.

Предприятие получило господдержку в виде промышленной ипотеки и субсидии по лизингу на покупку оборудования. Новый цех площадью 9 тыс. кв. м позволит расширить линейку производимой продукции. Сегодня «Кургандормаш» ежегодно выпускает около 500 единиц специальной техники девяти видов 45 моделей. Машины поставляют в российские регионы и экспортируют в 50 стран мира.