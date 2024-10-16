В Ханты-Мансийском районе ХМАО ввели карантин по бешенству животных

На территории урочища Таволожное в Ханты-Мансийском районе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 11 октября объявили карантин по бешенству животных, сообщила региональная ветслужба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Афанасьев Фото: Андрей Афанасьев

В карантинной зоне проводятся ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания. Ее нельзя посещать посторонним людям (можно только персоналу), ввозить, вывозить, перемещать и перегруппировывать восприимчивых животных, также на них запрещена охота. «Территорию в радиусе 1000 метров от ее границ считать неблагополучным пунктом»,— сказано в сообщении.

Ограничения будут сняты после полной стабилизации ситуации.

Напомним, в конце марта карантин по бешенству установили в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в пригородном парке «Самаровский чугас» и в пер. Геофизиков.

Ирина Пичурина