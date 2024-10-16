В Челябинской области на треть сократился объем ввода жилья от застройщиков

В январе-сентябре 2024 года в Челябинской области сдано в эксплуатацию 1,59 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть жилья — 70% построило население, а застройщики-юридические лица сократили объемы ввода почти на 32%. Такие данные представил Челябинскстат.

Всего компании за девять месяцев этого года сдали 508 многоквартирных домов общей площадью 463,6 тыс. кв. м. Годом ранее объем составлял почти 680 тыс. кв.

Жители Челябинской области возвели в январе-сентябре 8,4 тыс. индивидуальных домов общей площадью более 1,1 млн кв. м, что на 19,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Юлия Гарипова