Половина жителей Челябинской области не готова снизить зарплатные ожидания

Среди жителей Челябинской области в третьем квартале 2024 года 48% не готовы снизить зарплатные ожидания даже при гарантии трудоустройства. По сравнению со вторым кварталом этот показатель снизился на 3%, сообщает HH.ru.

Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий проявляли соискатели из сфер «Розничная торговля» (67% из них не уступят в сумме желаемого жалованья), «Транспорт, логистика, перевозки» (62%), «Автомобильный бизнес», «Закупки» и «Медицина, фармацевтика» (по 60%), а также «Продажи, обслуживание клиентов» и «Управление персоналом, тренинги» (по 59%).

Готовы снизить ожидания по зарплате 29% жителей региона при гарантии трудоустройства (-5% по сравнению со вторым кварталом). Чаще остальных так отвечали представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (42% из них), «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (32%), «Высший менеджмент» и «Маркетинг, реклама, PR» (30%). Оставшиеся 24% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

В hh.ru отмечают, что по итогам сентября среднее ожидаемое жалованье составило в Челябинской области 56,6 тыс. руб., предлагаемое – 60 тыс. руб.

Виталина Ярховска