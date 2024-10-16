Улицу Самарцева в Тюмени планируют открыть до 22 декабря

Сроки открытия движения на улице Самарцева в Тюмени после ремонта продлили до 22 декабря, рассказали в городской администрации порталу 72.ru. Ранее срок сдвигали на 22 сентября и 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Участок дороги на улице Самарцева перекрыт в течение пяти месяцев, при этом дорожное полотно там не восстановлено, а сейчас там идет плановый ремонт теплосетей.

Напомним, движение на участке от ул. Салехардской до ул. Федюнинского закрыли с 15 мая, изначально завершить работы собирались к 30 августа. Из-за этого изменилась схема автобуса №85 — он следует с временными остановочными пунктами по маршруту объезда.

Ирина Пичурина