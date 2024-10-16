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Глава Энгельсского района возмутился отсутствию тепла у ряда местных жителей

В микрорайонах Летный городок и Мясокомбинат наблюдаются проблемы с подачей тепла. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев.

Чиновник побывал в указанных микрорайонах вместе с профильным заместителем по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Сергеем Кривенцовым накануне вечером. По его словам, проблемы связаны с работой ООО «Приволжсктепло» и ООО «Тура».

Господин Исаев подчеркнул, что ресурсоснабжающие организации не обеспечили своевременный пуск газа в котельные, тем самым продемонстрировав безответственность. Из-за этого, как он отметил, страдают жители.

Сергею Кривенцову предстоит проконтролировать пуск тепла в дома в короткие сроки. Соответствующее поручение дал ему глава Энгельсского района.

Павел Фролов

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