Главные анонсы 16 октября

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Его главной темой станет развитие инфраструктуры здравоохранения и программа модернизации первичного звена.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Тамбовский гарнизонный военный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, и бизнесмена Сергея Моисеева.

Савеловский суд Москвы проведет предварительное заседание суда по иску основателя Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом Бакальчуком.

Верховный суд России проведет проверку законности приговора бывшему сотруднику Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Анатолию Губанову, получившему 12 лет колонии по делу о госизмене.

Городской суд Белово в Кемеровской области начнет рассмотрение уголовного дела восьми инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, проверявших шахту «Листвяжная», где 25 ноября 2021 года произошел взрыв и погиб 51 человек.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на законность ареста бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Ильи Бронштейна, обвиняемого во взяточничестве.

Арбитражный суд проведет основное заседание по иску ПАО «Новороссийский морской торговый порт» к Федеральной антимонопольной службе РФ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorcan Chase и его структур.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит новый иск «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к германскому банку Landesbank.

В Киеве состоится внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины, на котором президент Владимир Зеленский представит так называемый план победы.

В Джорджии состоится выступление кандидата в президенты Дональда Трампа перед аудиторией с ответами на вопросы в формате «таунхолл».