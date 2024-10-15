Саратовские следователи задержали главу МТУ Ространснадзора по ПФО

Саратовские следователи задержали начальника МТУ Ространснадзора по ПФО, которого подозревают в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и троих сотрудников коммерческих организаций, подозреваемых в пособничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно релизу, в июле текущего года задержанные лица помогали водителям грузовых машин с превышенными допустимыми весогабаритными параметрами уйти от административной ответственности. Водители свободно передвигались на этих транспортных средствах по Саратовской области, имея на руках полученные от коммерческой организации путевые листы. В итоге региональный бюджет потерял денежные средства.

По материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело. По местам жительства и службы подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли ряд предметов и документов. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Павел Фролов