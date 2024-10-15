В Ростовской области может быть создана Красная книга почв региона

Для сохранения ценных почв Ростовской области местные депутаты обсуждают проект поправок к закону «Об охране окружающей среды в Ростовской области», которые наделяют региональные власти полномочиями по созданию Красной книги почв. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

По словам заместителя председателя законодательского собрания региона Вячеслова Василенко, пыльные бури в Ростовской области связаны с деградацией земель и распашкой почвы. За последние 100 лет было утрачено 50 % гумуса – основного плодородного слоя.

Красная книга региона может помочь в предотвращении деградации почв.

Ева Китаева