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Путин исключил донского губернатора Голубева из Совета по развитию спорта

Президент России Владимир Путин своим указом от 12 октября исключил из состава президентского Совета по развитию физической культуры и спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. Василий Голубев входил в состав совета с июля 2018 года.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно указу, из состава совета также были исключены: тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, губернатор Приморского Края Олег Кожемяко, секретарь совета безопасности Сергей Шойгу и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Участники совета занимаются подготовкой приоритетных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта, рассматривают вопросы, которые касаются проведения международных спортивных соревнований и участия в них российских спортсменов.

Анастасия Казуков

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