Путин исключил донского губернатора Голубева из Совета по развитию спорта
Президент России Владимир Путин своим указом от 12 октября исключил из состава президентского Совета по развитию физической культуры и спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. Василий Голубев входил в состав совета с июля 2018 года.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Согласно указу, из состава совета также были исключены: тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, губернатор Приморского Края Олег Кожемяко, секретарь совета безопасности Сергей Шойгу и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Участники совета занимаются подготовкой приоритетных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта, рассматривают вопросы, которые касаются проведения международных спортивных соревнований и участия в них российских спортсменов.