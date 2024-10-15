Путин исключил донского губернатора Голубева из Совета по развитию спорта

Президент России Владимир Путин своим указом от 12 октября исключил из состава президентского Совета по развитию физической культуры и спорта губернатора Ростовской области Василия Голубева. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. Василий Голубев входил в состав совета с июля 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно указу, из состава совета также были исключены: тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, губернатор Приморского Края Олег Кожемяко, секретарь совета безопасности Сергей Шойгу и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Участники совета занимаются подготовкой приоритетных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта, рассматривают вопросы, которые касаются проведения международных спортивных соревнований и участия в них российских спортсменов.

Анастасия Казуков