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Коммерсантъ FM
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Конституционный суд встал на сторону родителей в споре с опекой о выплатах

Конституционный суд России допустил взыскание процентов с органов опеки за просроченную выплату вознаграждения родителям приемного ребенка. В решениях судов говорилось, что сумма по процентам — это социальная выплата, однако КС отнес все вопросы по вознаграждениям приемных родителей к разряду гражданско-правовых.

КС рассматривал дело москвички Наталии Исаковой. Она и ее муж в мае 2016 года стали опекунами несовершеннолетних детей. Органы опеки отказали им в заключении договоров о приемной семье. Впоследствии суды признали это решение недействительным, и договоры были подписаны в августе 2019 года.

Причитающееся примерно за три года вознаграждение опекунам не выплатили, они вновь обратились в суд и добились решения в свою пользу. Однако заявительница также требовала выплатить проценты за пользование средствами, но в этом суды всех инстанций ей отказали, и она обратилась в КС.

«Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами возможно, если спор является гражданско-правовым… Конституционный Суд выявил ряд характеристик вознаграждения приемным родителям, свидетельствующих о его гражданско-правовой природе. Из этого следует, что не исключается возможность взыскания процентов…»,— говорится в решении КС.

Конституционный суд проверял конституционность п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса («Ответственность за неисполнение денежного обязательства»), п. 2 ст. 152 («Приемная семья») и п. 2 ст. 153.1 («Содержание договора о приемной семье») Семейного кодекса. В случае с опекунами несовершеннолетних детей, следует из решения КС, допускается применение п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса. Дело заявительницы Наталии Исаковой направлено на пересмотр.

Матвей Иващенко

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