На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск временно ограничат движение

На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 244 по 253 км 16 и 17 октября введут временные ограничения движения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, движение будет ограничено с 01:00 до 07:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, это связано с перевозкой крупногабаритного груза. В местах ограничения движения будут дежурить наряды ДПС. Объехать можно будет через Тобольск по следующим улицам: проспект Дзираева, Менделеева, Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

Полина Хабарова