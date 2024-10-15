Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск временно ограничат движение

На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 244 по 253 км 16 и 17 октября введут временные ограничения движения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, движение будет ограничено с 01:00 до 07:00.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, это связано с перевозкой крупногабаритного груза. В местах ограничения движения будут дежурить наряды ДПС. Объехать можно будет через Тобольск по следующим улицам: проспект Дзираева, Менделеева, Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...