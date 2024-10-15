На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск временно ограничат движение
На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск с 244 по 253 км 16 и 17 октября введут временные ограничения движения. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, движение будет ограничено с 01:00 до 07:00.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным Госавтоинспекции, это связано с перевозкой крупногабаритного груза. В местах ограничения движения будут дежурить наряды ДПС. Объехать можно будет через Тобольск по следующим улицам: проспект Дзираева, Менделеева, Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.