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В Балакове ИП может лишиться недвижимости из-за долга в 800 тыс. за отопление

Балаковские судебные приставы арестовали нежилое помещение 27-летнего предпринимателя, который долгое время не платил за отопление своих помещений. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Саратовской области.

Согласно релизу, у предпринимателя накопился долг перед ПАО «Т-Плюс» в размере более 800 тыс. руб. Организация попросила суд взыскать задолженность в принудительном порядке. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав проинформировал предпринимателя об этом, но тот не исполнил судебное решение в срок.

В связи с этим судебный пристав арестовал банковские счета должника и ввел в отношении него запрет на проведение сделок по смене владельца земельного участка, жилого здания и двух нежилых помещений. Однако предприниматель бездействовал в части оплаты долга, в результате чего на одно из его помещений был наложен арест. Теперь ему грозит реализация недвижимости, если долг не будет погашен.

Павел Фролов

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