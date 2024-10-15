В аэропорту Сочи откроют первый в России цифровой биометрический терминал

В аэропорту Сочи реализуют первый в стране цифровой биометрический терминал. Соглашение о сотрудничестве подписано между холдингом «Аэродинамика» и компанией MILE·ON·AIR на международном форуме AirtravelSochi, прошедшем 13–14 октября, сообщает пресс-служба воздушной гавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В рамках проекта предусмотрены два ключевых этапа: подготовка терминала и согласование технических параметров для внедрения биометрических технологий. Ожидается, что реализация начнется в 2024 году.

По предварительным договоренностям, для нового терминала будет использовано историческое здание ВИП-терминала аэропорта Сочи, которое располагается в удобной локации и будет полностью выделено для этих целей. Концепция биометрического терминала предполагает возможность прохождения всех предполетных процедур с использованием биометрических данных.

Генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин подчеркнул, что внедрение биометрического терминала значительно повысит уровень сервиса и комфорта для пассажиров, а также усилит безопасность в аэропорту.

Мария Удовик