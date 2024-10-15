Мэрия предупредила о перебоях с электричеством в пригородах Екатеринбурга

В пригородах Екатеринбурга из-за ремонта магистральной линии электропередачи 16 октября возможны перебои с электричеством. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы пройдут с 08:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перебои электроснабжения возможны в населенных пунктах: Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский; в коллективных садах «Торфяник», «Хлебопродукт», «Озерки», «Надежда-2», «Дорожник», «Мираж», «Сатурн», «Родничок 1,2», «Лада», «Геолог», «Исеть 3», «Старт», «Община», «Медик», «Сантос». Помимо этого, отключить электричество могут в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры.

Ремонт проведут специалисты компании «Россети – Урал». «Для работ потребуется отключить прилегающие объекты распределительной сети»,— добавили в мэрии.

Виталий Красиков