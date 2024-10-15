Борьба за место под куполом

В Челябинской области арбитражный суд принял к производству заявления двух юридических компаний к национализированному ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ-Ариант»). Истцами выступают коллегия адвокатов «Силаев и партнеры» и «Урал консалтинг». Они требуют изъять у ответчика помещения в офисном пристрое к Торговому центру на Каслинской улице, 64, а также передать им право собственности на некоторые из них. Юристы утверждают, что новые управляющие «Арианта» могут выселить их из арендуемых помещений. Ранее здание Торгового центра принадлежало экс-владельцу компании «Ариант» Александру Аристову. По данным источника, в спорном пристрое находился его офис, а на парковке он размещал коллекцию автомобилей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее здание ТЦ вместе с офисным пристроем принадлежало экс-владельцу «Арианта» Александру Аристову

Фото: «Яндекс Карты» Ранее здание ТЦ вместе с офисным пристроем принадлежало экс-владельцу «Арианта» Александру Аристову

Фото: «Яндекс Карты»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иски коллегии адвокатов «Силаев и партнеры» и ООО «Урал консалтинг» к «Центру пищевой индустрии — Ариант». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Истцы требуют прекратить право собственности ответчика на нежилые помещения общей площадью 1155,4 кв.м, размещенные в пристрое к Торговому центру в Челябинске по Каслинской улице, 64, а также снять их с кадастрового учета. По заявлениям истцов суд частично принял обеспечительные меры, в рамках которых «Арианту» запрещено распоряжаться указанными нежилыми помещениями, а управлению Росреестра по Челябинской области — совершать какие-либо регистрационные действия по отношению к ним.

Иски были поданы в суд 8 октября. Согласно документам в картотеке, заявители требуют прекратить право собственности ООО «ЦПИ-Ариант» на четыре нежилых помещения в пристрое Торгового центра площадью 314,5 кв.м, 457,3 кв.м, 341,1 кв.м и 42,5 кв.м.

Коллегия адвокатов «Силаев и партнеры» также просит суд зарегистрировать ее в качестве собственника помещения площадью 42,5 кв.м, передать ей во владение долю земельного участка 120 кв.м из 3277 кв.м. ООО «Урал консалтинг», помимо отчуждения права собственности, просит оформить на него помещение площадью 314,5 кв.м в том же пристрое, а также 892 кв.м земельного участка.

Согласно документам суда, коллегия адвокатов «Силаев и партнеры» арендует в пристрое Торгового центра помещение площадью 42,5 кв.м, а ООО «Урал консалтинг» — офис площадью 314,5 кв.м. Оба истца в заявлении об обеспечительных мерах требовали обязать «Ариант» обеспечить им доступ к занимаемым объектам. Кроме того, организации просили запретить ответчику, силовым структурам, службе безопасности компании выключать водоснабжение, электричество, тепло в арендуемых помещениях. В обоснование этих требований компании отметили, что «ЦПИ-Ариант» может выселить их из-за других арендаторов или вовсе продать офисы.

«Также истец указывает, что выселение его с занимаемых площадей, либо продажа ответчиком спорного недвижимого имущества причинит заявителю значительный ущерб. Ущерб будет выражаться в расходах по вывозу движимого имущества, принадлежащего заявителю, поиске и приобретении в аренду новых офисных площадей, в повышенных расходах по приобретению в собственность иного здания или помещений»,— отмечено в обоих исках.

Однако заявители не предоставили доказательств того, что ответчик каким-либо образом препятствует им пользоваться арендуемыми офисами, из-за чего Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования об обеспечительных мерах лишь частично.

Торговый центр на Каслинской улице, 64 открылся в Челябинске в 1975 году. На строительство здания ушло 15 лет. В 1992 году его владельцами стали бизнес-партнеры Александр Аристов и Юрий Антипов, экс-владельцы группы компаний «Ариант» и Челябинского электрометаллургического комбината. По данным источника “Ъ-Южный Урал”, в здании-пристрое к Торговому центру, помещения которого вызвали судебные споры, раньше был офис Александра Аристова. Рядом находилась парковка с коллекцией дорогих автомобилей.

Коллегия адвокатов «Силаев и партнеры» зарегистрирована в Челябинске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководитель организации — Алексей Силаев. Он также работал помощником Александра Аристова, когда предприниматель был депутатом Государственной думы России четвертого созыва (2003–2007). Алексей Силаев в прошлом владел 50% долей в уставном капитале ООО «Урал консалтинг». Сейчас единственный собственник этой компании — Елена Силаева. Она же — бенефициар ООО «Предприятие “Инфо-ТВ”». Организация в 2020 году открыла в Челябинске телеканал «Урал 1». Под таким же наименованием в Челябинске в 2013–2016 годах работало другое СМИ. Оно было зарегистрировано ООО «Медиацентр Альфа», учредителем которого являлась Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК), образованная Юрием Антиповым и Александром Аристовым.

Помимо медиахолдинга УСМК владела акциями АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов, ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод», «Метагломерат». Организации также принадлежала группа компаний «Ариант». В ее состав входило ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», ООО «Агрофирма “Южная”», «Кубань-Вино» и «Агрофирма “Ариант”». В 2020 году собственники УСМК разделили бизнес. «Ариант» перешел семье Аристова, а металлургические компании остались господину Антипову.

В феврале 2024 года Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление об изъятии в государственную собственность акций трех предприятий промышленной группы ЧЭМК — АО «Серовский завод ферросплавов», Челябинский электрометаллургический комбинат и «Кузнецкие ферросплавы». Истец смог доказать, что приватизация ферросплавных заводов в 1990-х годах прошла незаконно. Суд удовлетворил иск полностью.

Уже в марте того же года Генеральная прокуратура России направила в Арбитражный суд Челябинской области еще один иск о незаконном обогащении к бывшему владельцу предприятий группы ЧЭМК Юрию Антипову и членам его семьи. Заявитель требовал взыскать с них 25,8 млрд руб. Позже Генпрокуратура увеличила эту сумму до 105 млрд руб., а в список ответчиков также вошел Александр Аристов и его семья. В счет взыскания истец требовал изъять 100% ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”» и «Центра пищевой индустрии — Ариант» в пользу Российской Федерации. В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генпрокуратуры. 22 мая компании агрохолдинга «Ариант» перешли под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс».

Ольга Воробьева