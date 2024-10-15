На Ставрополье продукции местных производителей в магазинах стало больше в 2,5 раза

С 2020 года присутствие товаров местных производителей в магазинах Ставрополського края увеличилось более, чем в 2,5 раза. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

В 2020 году доля ставропольской продукции в торговых точках края составляла 19%, сегодня – 52%. По некоторым позициям, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, минеральная вода, напитки, мясные деликатесы и молочная продукция, местные производители занимают до 93% всего объема продаж.

Ева Китаева