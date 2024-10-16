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В Татарстане на участке М-7 отремонтируют путепровод за 249 млн рублей

В Татарстане отремонтируют путепровод через автомобильную дорогу М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках ремонтных работ демонтируют основные конструкции путепровода, устроят временную объездную дорогу. Также отремонтируют мостовое полотно, опоры и водоотвод и т. д.

Ремонт запланирован на июнь–сентябрь 2025 года и март–ноябрь 2026 года. На этап ремонта в следующем году выделят около 9,8 млн руб. В 2026 году на работы на объекте направят 239,2 млн руб. Учитываются затраты на перевозку пассажиров и утилизацию бытовых отходов.

Заказчиком выступает Волго-Вятскуправтодор. Проект ремонта разработала компания «МостПроектСтрой» из Казани.

Диана Соловьёва

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