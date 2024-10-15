В Тюмени сотрудники водоканала подозреваются в подкупе

Три сотрудника ООО «Тюмень Водоканал» стали фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание сроком до девяти лет лишения свободы. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает следствие, подозреваемые умышленно получили от подрядчика одной из строительных компаний деньги за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на строящемся объекте и подписание акта технического освидетельствования сетей.

Сейчас ФСБ занимается выявлением других эпизодов их противоправной деятельности.

UPD:В пресс-службе «Тюмень Водоканала» «Ъ-Урал» заявили, что компания по своей инициативе обратилась в правоохранительные органы и оказала «полное содействие» в расследовании уголовного дела.

Полина Хабарова