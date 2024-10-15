На горный кластер Сочи пришлось 74% всех бронирований в зимнем сезоне 2024 года

Горный кластер Сочи занимает доминирующую позицию на рынке зимних туристических поездок 2024 года, обеспечивая 74% всех бронирований среди российских горнолыжных направлений. В частности, такие курорты, как «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», остаются наиболее востребованными среди любителей зимнего отдыха, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На втором месте по популярности находится «Шерегеш», который занимает 10% от общего числа бронирований. Замыкают тройку лидеров горнолыжные курорты Северного Кавказа — «Архыз», «Домбай» и Приэльбрусье, также с 10% бронирований. Курорты «Абзаково» и «Банное» составляют 4%, в то время как остальные направления делят между собой оставшиеся 2%.

Средняя продолжительность туров в Сочи составляет 5,1 дня, а средний чек на предстоящий зимний сезон достигает 90,1 тыс. руб., по данным сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок». Наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха остаются Эсто-Садок, «Архыз», «Красная Поляна», «Шерегеш» и «Домбай». Интерес к последнему возрос на 22% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к курортам Краснодарского края увеличился на 8%.

Средняя стоимость ночи в Эсто-Садок составляет 10,9 тыс. руб. (снижение на 9% по сравнению с 2023 годом), тогда как на «Красной Поляне» она составляет 13,2 тыс. руб. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Темпы бронирования на зимний сезон превышают показатели прошлого года на 11%, по данным управляющей компании «Васта Отель Менеджмент». Большую активность зафиксировали в январе с 30% всех бронирований. Февраль и март отстают от прошлогодних значений на 8%.

Мария Удовик