В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография» в Ростовской области профинансирована выплата на третьего ребенка и последующих детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития облатси.

Минтрудом области во вторник, 15 октября, в муниципальные образования направлено финансирование на денежную выплату на третьего ребенка и последующих детей. Размер выплаты составляет 10, 6 тыс. руб.

Не позднее пяти рабочих дней органы соцзащиты населения зачислят выплаты на лицевые счета получателей.

Ева Китаева