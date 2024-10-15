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В Кисловодске построен самый длинный пирс в Ставропольском крае

На Старом озере в Кисловодске закончено строительство самого длинного кольцевого пирса в Ставропольском крае. об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram канале.

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Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

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Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

Фото: t.me / moiseev_eugene

Общая длина пирса составляет более 850 м. Пирс выполнен из искусственной доски и проходит вокруг Старого озера.

Новый объект предназначен для прогулок, рыбалки и купания.

Также в зоне пляжа предусмотрено пять больших пирсов, символизирующих семью: две площадки в форме супружеских колец и три площадки в форме сердец.

Ева Китаева

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