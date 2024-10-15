В ближайшие дни в Татарстане пройдут дожди и мокрый снег, а ночные температуры опустятся ниже нуля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ожидается сильное ухудшение погоды с дождями и мокрым снегом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане ожидается сильное ухудшение погоды с дождями и мокрым снегом

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Гидрометцентр республики прогнозирует, что с 16 октября Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов, принесших дожди и снег из центральных районов России. Осадки начнутся в западной части республики и к 17 октября охватят большую часть региона. Температура ночью опустится до -5 °C, а местами до -9 °C, тогда как днем ожидается от 0 °C до +9 °C.

Анар Зейналов