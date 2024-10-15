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Нанесенный донской почве в этом году ущерб оценили в 346,5 млн рублей

За первые девять месяцев 2024 года снятие и уничтожение плодородного слоя почвы и загрязнение бенз(а)пиреном и подвижными формами тяжелых металлов нанесло сельскохозяйственным землям ущерб в размере 346,5 млн руб. К таким выводам пришли специалисты донского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», о чем сообщает пресс-служба управления.

В сравнении с прошлым годом сумма рассчитанного вреда в этом году выросла в 10 раз: в 2023 году ущерб, нанесенный почве, оценили в 39,1 млн руб.

Наибольшее негативное влияние на сельскохозяйственные земли оказывают химическое загрязнение почв в местах несанкционированных свалок, прорывы нефтепроводов. Вред причиняет также снятие слоев почвы для прокладки дорог и трубопроводов, а также формирование незаконных карьеров по добыче полезных ископаемых.

Дмитрий Ковалевский

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