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На Кубани размер маткапитала будет увеличен почти на 7 тыс. рублей с 2025 года

В Краснодарском крае с 2025 года региональный материнский капитал будет увеличен со 153 тыс. 787 руб. до 160 тыс. 708 руб. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Единоразовая мера социальной поддержки выплачивается в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Ее получают семьи с тремя и более детьми. В основном средства можно вложить в улучшение жилищных условий и газификацию дома.

В текущем году краевым маткапиталом воспользовались уже более 4,5 тыс. семей.

Анастасия Казуков

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