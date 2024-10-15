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В Музее археологии и истории Урала появился робот-экскурсовод Онисим

В Екатеринбурге в Музее археологии и истории Урала (входит в Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) появился робот-экскурсовод Promobot 4, который будет встречать гостей и консультировать их на первом этаже. В течение нескольких месяцев он прошел испытательный срок процесса наладки и настройки. Ему дали имя Онисим — в честь основателя Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Онисима Клера.

Робот-экскурсовод Онисим

Робот-экскурсовод Онисим

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Робот-экскурсовод Онисим

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин на презентации робота сообщил, что он приобретен в рамках национального проекта «Культура». «Робот предназначен для общения с людьми. Наш новый сотрудник должен владеть экскурсионным материалом, обладать знаниями в музейной сфере, чтобы достоверно отвечать на вопросы и консультировать. Мы будем постоянно обучать его новым функциональным возможностям»,— рассказал генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Кроме того, в музее появились электронная билетная касса, новая акустическая система в Шигирской кладовой, бесшовная стена и современное витринное оборудование.

Музей археологии и истории Урала основан 10 января 1871 года Онисимом Клером. Его ярким экспонатом является Большой Шигирский идол — самая большая и самая древняя известная человечеству сохранившаяся деревянная скульптура, памятник истории мирового значения. Артефакт найден в 1890 году на Шигирском торфянике (район Кировграда). Его высота — 3,4 м. По оценкам ученых, его возраст свыше 11 тыс. лет.

Елена Медведева

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