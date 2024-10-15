Василий Голубев утвердил список лучших поселений Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил итоги ежегодных областных конкурсов на звания «Лучшее поселение области» и «Лучшее территориальное общественное самоуправление в области». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, среди поселений, на территории которых находится административный центр муниципального района, первое место заняло Казанское сельское поселение Верхнедонского района, на втором месте – Усть-Донецкое городское поселение, на третьем –Белокалитвинское городское поселение.

В категории «Поселения с численность населения свыше 3 тыс. человек» первое место присуждено Екатериновскому сельскому поселению Сальского района, второе –Малокирсановскому сельскому поселению Матвеево-Курганского района, третье – Верхнесоленовскому сельскому поселению Веселовского района.

В номинации «Поселения с численностью населения до 3 тыс. человек» победителем признано Калитвенское сельское поселение Каменского района. Второе и третье места достались Краснооктябрьскому сельскому поселению Веселовского района и Вознесенскому сельскому поселению Морозовского района соответственно.

В областном конкурсе территориальных общественных самоуправлений (ТОС) городских округов первое место получило ТОС №2 Советского района Ростова, второе – ТОС №39 Таганрога, третье место – ТОС «Созвездие» Волгодонска.

Лучшим территориальным общественным самоуправлением городских и сельских поселений признан ТОС «Общественный музей села Ивановка» Ивановского сельского поселения Сальского района, а победителем среди территориальных общественных самоуправлений административных центров районов стал ТОС «Лотос» Целинского сельского поселения.

Ева Китаева