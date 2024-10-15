Новый председатель Ростовского облсуда представлен коллегам

В вторник новый председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов официально вступил в долность. Коллекгам его представил заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Указом президента России господин Тарасов назначен на эту должность на шестилетний срок. Ранее он занимал аналогичный пост в Воронежской области.

Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова сейчас находятся под следствием. Их подозревают в коррупции.

Дмитрий Ковалевский