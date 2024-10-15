В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе без маркировки в соцсетях

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о нарушении рекламного законодательства из-за постов в популярном сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети «ВКонтакте». Реклам в группе публиковалась без маркировки, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» распространяется информации об услугах школы танцев, студии массажа, по продаже квартир, парикмахерских услугах, распродаже постельных принадлежностей, доставке суши и пиццы, а также суповых наборов из рыбы. УФАС России установило, что посты направлены на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей и являются рекламой. При этом соответствующая пометка и указание на рекламодателя отсутствует

В действиях рекламораспространителей выявлен признаки нарушения Закона о рекламе. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 18 ноября.