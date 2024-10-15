Десятым претендентом на пост мэра Челябинска стал экс-депутат гордумы

На конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Челябинска заявился бывший депутат городской думы Владимир Корнев. Он стал десятым претендентом на должность. Информацию опубликовали на сайте городской думы.

На сегодняшний день, помимо Владимира Корнева, документы на участие в конкурсе подали сотрудник «Центрального агентства арбитражных управляющих» Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”» Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и самозанятый Владислав Жеколдин.

Документы от претендентов на пост мэра принимаются до 17 октября включительно. Членами конкурсной комиссии от правительства региона станут первый заместитель губернатора Станислав Мошаров, заместитель губернатора Роман Воллерт, председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Язовских. От городской думы в конкурсную комиссию войдут спикер Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления Наталья Легонькова.

Предыдущий мэр Наталья Котова ушла в отставку в конце сентября и заняла пост сенатора в Совете Федерации, представляя исполнительную власть Челябинской области.

Виталина Ярховска