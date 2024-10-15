Прокуратура Чувашии выявила нарушения в эксплуатации причала в Чебоксарах

В Чувашии транспортная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации причала в Чебоксарах, сообщает пресс-служба ведомства.

Чувашская транспортная прокуратура провела проверку безопасности портовых гидротехнических сооружений в Чебоксарах. В ходе проверки выяснилось, что коммерческая организация эксплуатировала грузовые причальные сооружения, не соответствующие техническим требованиям, и не производила своевременный ремонт.

В связи с этим прокурор внес представление руководителю организации. По его результатам виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры для соблюдения необходимых технических регламентов.

Кроме того, по материалам прокуратуры должностное лицо, допустившее нарушения, получило штраф в размере 10 тыс. руб. от Ространснадзора за несоблюдение требований технических регламентов.

Устранение выявленных нарушений остается под контролем прокуратуры.

Анар Зейналов