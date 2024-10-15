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Коммерсантъ FM
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В Омской области мигрантам запретят работать в такси и торговле

В Омской области с марта 2025 года иностранным гражданам с трудовыми патентами запретят работать в нескольких сферах. Указ о введении соответствующих ограничений подписал глава региона Виталий Хоценко.

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, иностранцев нельзя будет нанимать для работы в пассажирских перевозках, а также в образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов питания. Кроме того, ограничения будут распространяться на сферы охоты и предоставления социальных услуг.

Сегодня, 15 октября, глава Иркутской области подписал указ, который вводит в регионе аналогичные ограничения на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности. Указ вступает в силу в 2025 году.

К настоящему моменту более десятка регионов России запретили мигрантам работать в такси, здравоохранении и торговле. В частности, ограничения ввели в Калужской, Липецкой, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Тульской и Челябинской областях, на Камчатке, а также в Крыму, Якутии и Красноярском крае. В то же время закон о такси с 2023 года уже запрещает гражданам с иностранными правами заниматься перевозками. При этом участники рынка не раз отмечали, что подобные изменения привели к кадровому голоду в этой сфере.

О том, как российские депутаты борются с нелегальной миграцией, читайте в материале «Всех женил садовник».

Александра Стрелкова, Новосибирск

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