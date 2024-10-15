В волгоградской Белокаменке выяснят обстоятельства гибели двух человек на пожаре

Палласовский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в селе Белокаменка Старополтавского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в ночь на 15 октября огнеборцы тушили пожар в одном из частных домовладений указанного села и нашли там тела двух человек. Погибшими оказались 62-летняя хозяйка и ее сожитель.

По предварительным сведениям, погибшие проживали вдвоем в деревянном доме, а для отопления использовали электрический обогреватель. Огонь мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации прибора. Выяснилось, что очаг возгорания находился в помещении дома. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов