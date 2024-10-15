Жители Челябинской области на 19% увеличили накопление бытового мусора

В 2023 году средний житель Челябинской области сгенерировал более 276 кг твердых коммунальных отходов. Это почти на 44 кг или 19% превышает показатель 2022 года, когда на одного человека приходилось 232 кг мусора. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Доля Челябинской области в общем объеме бытовых отходов, произведенных в России в 2023 году, составила 2%. Годом ранее было 1,7%.

В целом по стране жители сгенерировали 47,2 млн т мусора в 2023 году, что на 1,3 млн т больше, чем в 2022-м. На среднестатистического жителя пришлось 322,3 кг ТКО, что на 3% или 10 кг превышает показатели предыдущего года. Объем отходов на душу населения отличается в зависимости от региона до пяти раз. Так, первое место по генерации мусора заняла Магаданская область, где на человека приходится в среднем 646,3 кг ТКО в год. На последнем месте Бурятия — 127,2 кг.

Аналитики отмечают, что количество бытовых отходов в пересчете на каждого жителя может зависеть от множества факторов, например, от уровня и структуры потребления, наличия соответствующей инфраструктуры для населения и бизнеса, степени экологической ответственности жителей. В целом увеличение массы ТКО, по словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, напрямую связано с ростом потребительской активности, а она в свою очередь — с уровнем доходов граждан.