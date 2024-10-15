Ростех передал новые вертолеты, произведенные в Казани, для регионов России

Холдинг «Вертолеты России», который принадлежит госкорпорации Ростех, передал Государственной транспортной лизинговой компании четыре вертолета Ми-8МТВ-1. Они будут использоваться авиакомпаниями для различных задач, включая санитарные вылеты и поисково-спасательные операции. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Изготовленные на Казанском вертолетном заводе Ми-8МТВ-1 направлены в регионы России. Два из них пополнят парк АО «Авиакомпания "Баргузин"», один — авиакомпании «Ельцовка», а четвертый — «Геликс Аэро». Вертолеты могут выполнять широкий спектр задач: от перевозки пассажиров до доставки грузов в труднодоступные районы.

Каждый из переданных Ми-8МТВ-1 оснащен современным оборудованием, включая спасательную лебедку и возможности для транспортировки тяжелых грузов. Вертолет для «Ельцовки» способен работать в сложных климатических условиях, что особенно важно для регионов с низкими температурами.

Ми-8МТВ-1 могут использоваться при температурах от 50 до +50 °С и имеют высокие летно-технические характеристики. Вертолеты также могут быть дооснащены медицинскими модулями для санитарных рейсов.

В марте этого года Казанский вертолетный завод передал российским авиакомпаниям пять новых вертолетов Ми-8МТВ-1. Два вертолета получили «Комиавиатранс», один достался подмосковному оператору «Лидер», а еще один — камчатской компании «Витязь-аэро».

Анар Зейналов