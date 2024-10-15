Сочи, Анапа и Краснодар вошли в топ городов по долгим бронированиям

Краснодар, Анапа и Сочи вошли в пятерку российских городов, где туристы бронируют средства размещения на более продолжительное время, чем в среднем по стране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Краснодар оказался на четвертом месте, Анапа — на пятом. Сюда на долгий отдых приезжают больше 2% туристов. В краевой столице проживание обходится в среднем в 5 тыс. руб. в сутки, в Анапе отдохнуть стоит 2,7 тыс.

Сочи занял третье место. Здесь отдыхают около 4% путешественников, которые планируют отдых в течение периода более трех недель. Средняя стоимость суток размещения на курорте составляет 8,5 тыс. руб.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. На северную столицу приходится 11% долговременных бронирований. Средняя стоимость ночи составляет 3,3 тыс. руб. Лидером рейтинга оказалась Москва с 60% таких бронирований и стоимостью размещения в среднем 2 тыс. руб. в сутки.

Вячеслав Рыжков