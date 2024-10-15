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Врачи из онкодиспансера в Саратове получат квартиры в служебных домах в октябре

Врачам из онкологического диспансера на улицах Лебедева-Кумача и 4-й Дачной в Ленинском районе Саратова передадут квартиры в служебных домах уже в текущем месяце. Данный вопрос затронул губернатор Роман Бусаргин в ходе постоянно действующего совещания, сообщает правительственный Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам главы региона, строители сдадут современный онкологический диспансер в ноябре, о чем ранее рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, при поддержке которого завершается строительство этого объекта. Господин Бусаргин отметил, что к этому времени нужно передать квартиры врачам.

Глава минздрава Саратовской области Владимир Дудаков подчеркнул, что сейчас решается вопрос с определением управляющей компании, которой предстоит обслуживать служебные дома. Он уточнил, что к настоящему времени между специалистами распределили примерно половину квартир.

Павел Фролов

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