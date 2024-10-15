«Россети Тюмень» направили 12,7 млн руб. на ремонт 6 высоковольтных подстанций в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» направила 12,7 млн рублей на плановый ремонт шести высоковольтных подстанций в Тюменской области: «Байкалово», «Зверосовхоз», «Затон», «КС-9», «КС-8» и «КС-7». Эти объекты обеспечивают электроэнергией 31 населенный пункт в Тобольском и Уватском районах, а также город Тобольск.



На питающих центрах специалисты выполнили ремонт 5 силовых трансформаторов и 5 выключателей напряжением 110 кВ. В ходе ремонта заменены резиновые уплотнители, проведены сушка и очистка трансформаторного масла, выполнена ревизия активной части силового оборудования. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервным схемам. Плановые мероприятия проводились в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к зимнему периоду. Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 7,5 тысячи жителей и около 40 социально значимых объектов в трех муниципалитетах Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»