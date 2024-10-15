Против жительницы Вольска возбудили дело за мошенничество с соцвыплатами

Вольская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства при получении мер соцподдержки Вольская межрайонная прокуратура выяснила, что подозреваемой назначили ежемесячную денежную выплату в связи с рождением и воспитанием ребенка после того, как она подала соответствующее заявление. Женщина получала денежные средства до мая текущего года, до того как выяснилось, что ее малолетняя дочь с мая 2022 года по решению суда проживает с отцом в российской столице, который и подал заявление на прекращение выплаты.

Подозреваемая не оказывала своей дочери материальную поддержку. Женщине выплатили в общей сложности более 151 тыс. руб. Межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов