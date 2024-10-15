Андрей Шмидт в заксобрании Челябинской области будет отвечать за ЖКХ и транспорт

Экс-спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт, ставший депутатом законодательного собрания региона, войдет в состав комитетов по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Проект постановления опубликовали на сайте заксобрания.

Решение о включении Андрея Шмидта в состав комитетов депутаты примут на 56 заседании заксобрания региона, которое пройдет 17 октября. Также в постановлении указано, что из состава комитета по строительной политике и ЖКХ исключат Дмитрия Мельникова. В начале октября он досрочно сложил полномочия депутата по собственному желанию.

Андрей Шмидт впервые начал работать в гордуме в 2000 году, войдя в состав второго созыва. Он был депутатов в четырех созывах. В 2019 году занял пост председателя гордумы Челябинска. После выборов, в сентябре текущего года должность спикера занял единственный кандидат Сергей Буяков. Андрей Шмидт же вошел в новый состав гордумы по спискам регионального отделения партии «Единая Россия». Однако в октябре он подал в отставку. Освободившийся после его ухода депутатский мандат получил его однопартиец, заместитель директора АО «Челябинский цинковый завод» Олег Осипенко.

Виталина Ярховска