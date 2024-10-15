Бывший вице-мэр Челябинска встретит Новый год в СИЗО

В Челябинске суд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему вице-мэру, экс-председателю комитата градостроительства и архитектуры города Сергею Репринцеву, обвиняемому в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 16 января 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Сергей Репринцева в начале июля этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», изначально региональное управление Следственного комитета РФ предъявило Сергею Репринцеву обвинение в получении в 2017-2019 годах взяток через посредника от сотрудников коммерческой организации на общую сумму не менее 10 млн руб. за помощь в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.

В сентябре следственные органы сообщили о новых эпизодах. По версии следствия, Сергей Репринцев весной 2018 года получил через посредника — действующего на тот момент депутата гордумы Виталия Паутова взятку в размере не менее 500 тыс. руб. за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. В 2019-2020 годах экс-глава комитета снова через Виталия Паутова получил не менее 5 млн. руб. от ООО за содействие в подготовке и утверждении документов по планировке территории автомобильного проезда в Советском районе, считает слеждствие.

Виталий Паутов также находится в СИЗО.