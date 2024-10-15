Смерчи прогнозируют у берегов Магри

На Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде. В частности, у берегов Сочи могут формироваться смерчи. Опасность существует на участке от Анапы до Магри, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во вторник, 15 октября, в период с 12:30 до 13:30, а также в течение суток 16 октября на участке побережья от Анапы до Магри прогнозируют смерчи. В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по краю настоятельно призывает жителей и гостей прибрежных городов Кубани соблюдать осторожность. Прогнозируемые смерчи могут представлять опасность для отдыхающих на побережье.

Специалисты рекомендуют избегать выхода на воду и следить за обновлениями синоптиков. В случае возникновения экстренных ситуаций следует немедленно обращаться в службы спасения.

Мария Удовик