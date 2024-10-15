Саратовская компания займется поставками корма для домашних животных в Казахстан

Компания Саратовской области начнет поставлять в Казахстан корма для домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

Саратовские компании присоединились к бизнес-миссии в Казахстан, организатором которой стал Центр поддержки экспорта при содействии минэкономразвития региона в рамках нацпроектов главы российского государства Владимира Путина. Саратовские компании провели порядка 20 встреч с представителями Казахстана, в рамках которых обсуждали торгово-экономическое сотрудничество.

Производитель бытовой химии, мукомольный завод и поставщик холодильного оборудования из Саратовской области изучат вопрос поставок образцов и первых партий продукции в Казахстан. Компании региона получили возможность присоединиться к встрече с Торговым представителем РФ в Казахстане Антоном Логиновым и представителем Российского экспортного центра в Казахстане Олегом Печенкиным.

Павел Фролов