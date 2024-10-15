Дело экс-главы департамента имущества Курганской области заново рассмотрит суд

Курганский областной суд отменил приговор бывшему директору регионального департамента имущественных и земельных отношений региона Михаилу Герштанскому, осужденного на три года условного лишения свободы за превышение должностных полномочий. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе облсуда.

Апелляционная инстанция отменила приговор Курганского городского суда, вынесенного в июне этого года, в связи с выявленными нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, в 2016-2019 годах руководитель регионального департамента имущества подписал документы о приобретении по заведомо завышенной стоимости и принятии в собственность Курганской области жилых помещений в селах Сафакулево и Яланское Сафакулевского района. При этом квартиры, впоследствии переданные детям-сиротам, не отвечали строительно-техническим требованиям и санитарным нормам. Ущерб бюджету, по данным следствия, превысил 11 млн руб. Курганский горсуд кроме условного лишения свободы назначил Михаилу Герштанскому дополнительное наказание в виде лишения права занимать государственные должности в течение двух лет, а также взыскал с него более 11 млн руб.