В Нижнекамске открыли 3 автобусных маршрута на зиму

В Нижнекамске запустили 3 автобусных маршрута на зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Вчера открыли маршрут № 138 (Березовая Грива). Автобусы будут следовать от автовокзала в 8:40 и 15:40. По расписанию общественный транспорт будет отправляться с Березовой гривы в 9:25 и 16:25. Маршрут обслужит пассажиров общественного транспорта по понедельникам и четвергам.

Сегодня запустили два автобусных маршрута: № 106 «З» и № 123 (Смыловка). Первый из них будет работать по вторникам, четвергам и субботам. Автобусы отправятся с автовокзала в 8:00 и 13:30.

Маршрут № 123 будет курсировать по вторникам и пятницам. Транспорт будет отправляться с автовокзала в 8:40 и 15:40, а в обратном направлении — в 9:40 и 16:40.

Диана Соловьёва