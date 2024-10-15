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Марксовским межрайонным прокурором стал советник юстиции Николай Альков

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 8 октября подписал приказ о назначении советника юстиции Николая Алькова Марксовским межрайонным прокурором. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

Николай Альков родился в 1987 году, у него есть высшее юридическое образование. С ноября 2009 года он работает в органах прокуратуры Саратовской области. Господин Альков был помощником, старшим помощником прокурора Ершовского района, старшим помощником прокурора Кировского района Саратова.

С начала минувшего года Николай Альков замещал должность зампрокурора Кировского района. Его называют юридически грамотным, инициативным и добросовестным работником, получавшим поощрения от генпрокурора РФ и прокурора Саратовской области за плодотворную работу.

Павел Фролов

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