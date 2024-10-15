Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вытрезвители в Пермском крае могут начать работать с января 2025 года

Региональные власти подписали закон о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. Вытрезвители появятся в Пермском крае с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Ura.Ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, документ о создании вытрезвителей был внесен на рассмотрение законодательного собрания в мае этого года. Вытрезвители планируется создавать в городах, где проживает более 100 тыс. человек. Решение о создании такого учреждения будет приниматься на основании соответствия нескольким критериям. В частности, будет учитываться доля протоколов об административных правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также количество погибших в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотических средств. В сентябре закон был принят депутатами заксобрания Пермского края.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...