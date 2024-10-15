В Таганроге стартовал отопительный сезон

Глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о начале отопительного периода в городе. С 15 октября по заявкам управляющих организаций тепло начнет поступать в жилые дома, а также в учреждения соцсферы – по заявкам руководителей. Об этом она проинформировала в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что подключение теплоснабжения в жилые дома Таганрога будет осуществляться с 21 октября. Начать отопительный сезон раньше, чем планировалось, глава города решила по просьбам жителей.

Анастасия Казуков