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Государственный долг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн руб.

Государственный долг Республики Татарстан в период с 1 сентября по 1 октября уменьшился на 79,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Государственный долг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн руб.

Государственный долг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Государственный долг Татарстана за месяц уменьшился на 79,5 млн руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На 1 октября этого года государственный долг Республики Татарстан составил 123 531,7 млн руб. Из этой суммы 100 938,5 млн приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, а 22 593,2 млн — на обязательства по государственным гарантиям Республики Татарстан.

По состоянию на 1 сентября государственный долг Татарстана составлял 123,611 млрд руб.

Влас Северин

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